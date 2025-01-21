Краснодар, 21 января, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Специалисты Морспасслужбы полностью завершили откачку мазута на первом из четырёх резервуаров танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе. Об этом 21 января сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

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На берег с судна вывезли 30 битумовозов или около 500 т мазута. На начало работ по откачке в танкере было около 1,4 тыс. т. Новых утечек топлива не зафиксировали, отметило министерство.

«Для бесперебойной подачи мазута на танкере круглосуточно дежурит техническая бригада. Топливо прогревают до температуры +45 градусов, а затем по шлангам перекачивают в герметичные цистерны битумовозов, оборудованные системой подогрева», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Минтранс также уточнил, что машины подъезжают к судну по временной насыпи. На месте погрузки соорудили площадку из бетонных плит, чтобы битумовозы во время откачки не проседали. К работам привлекли восемь единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, «Волгонефть-239» находится возле мыса Панагия под Таманью в Краснодарском крае. Ранее Минтранс сообщил, что откачать весь мазут с танкера планируется до конца января.

15 декабря в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, часть топлива попала в море. Экипажи удалось эвакуировать, один человек погиб.

В ликвидации последствий крушения танкеров активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов России. Основную часть попавшего в море мазута собрали, но продолжаются локальные выбросы топлива на побережье.

Президент РФ Владимир Путин9 января поблагодарил волонтёров за участие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Глава государства отметил, что проявление гражданской позиции.