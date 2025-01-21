Москва, 21 января, 2025, 13:45 — ИА Регнум. В правительстве России согласились с Министерством юстиции о необходимости ужесточения наказания по статье 282 УК РФ, которая предусматривает ответственность за пропаганду ненависти или вражды по национальному и социальному признакам. «Ведомости» со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что инициативу уже одобрили.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Согласно предложенным нововведениям к уголовной ответственности хотят привлекать лиц, совершивших данное преступление один раз. Сейчас за однократное нарушение статьи гражданин РФ привлекается к административной ответственности.

По данным заместителя председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Игоря Черепанова, за прошлый год 50% административных дел по статье о возбуждении ненависти или вражды возбуждались в отношении лиц, одобряющих или пропагандирующих насилие к человеку в Сети.

ИА Регнум 9 декабря сообщало, что суд в Москве заочно арестовал актрису Яну Троянову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов). Её обвиняют в возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ). Троянова известна скандальными заявлениями и оскорблениями в адрес России.