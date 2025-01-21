Париж, 21 января, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вооружённый конфликт на Украине не завершится в ближайшие дни. Слова французского лидера 21 января привёл телеканал BFMTV.

Marwan Naamani/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

По его прогнозу, конфликт на Украине «не закончится ни завтра, ни послезавтра».

«Не может быть мира и безопасности в Европе без европейцев и без переговоров с европейцами», — заявил Макрон.

Комментируя обещание президента США Дональда Трампа завершить вооружённый конфликт на Украине в ближайшее время, Макрон призвал предоставить Киеву больше помощи «для выживания». По мнению Макрона, вести переговоры с Москвой Запад должен «с позиции силы».

Он назвал задачей на ближайшее будущее дать Украине гарантии, что на её территории больше не будет боевых действий. Такие же гарантии должна получить Европа.

Как сообщало ИА Регнум, в день инаугурации Трампа 20 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова обсуждать с командой нового президента США вопрос урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер отметил, что приветствует желание Вашингтона начать такие переговоры и сделать всё, чтобы не допустить третьей мировой войны. Москва заинтересована в том, чтобы итогом переговоров был долгосрочный мир, а не кратковременное перемирие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 января заявил, что в Кремле пока не идёт подготовка к переговорам Путина и Трампа.