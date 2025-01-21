Москва, 21 января, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Россия намерена обсудить с Арменией все вопросы, находящиеся на повестке дня. Об этом 21 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Pavel Kashaev/Global Look Press Сергей Лавров

На переговорах стороны обменялись мнениями по поводу российско-армянских отношений во внешнеполитических вопросах.

Лавров отметил, что торгово-экономические отношения Москвы и Еревана находятся на подъёме, а взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) показывает впечатляющие результаты в диалоге двух стран.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает за нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Мы готовы оказывать необходимое содействие в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем трекам в развитие тех трехсторонних договоренностей, которые в 2020, 2022 году были достигнуты руководителями трёх стран», — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, 9 января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Лавров уточнил, что членство Армении в ЕС несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС, так как это две разные зоны свободной торговли с разными системами пошлин и тарифов.

17 января президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили вопросы углубления интеграционного взаимодействия, в том числе в сфере энергетики. Отмечается, что стороны признали весомые практические преимущества от совместной работы в рамках ЕАЭС.

21 января парламент Армении опроверг планы выйти из ЕАЭС. Спикер органа Ален Симонян отметил, что членство даёт Армении экономические выгоды, и республике невыгодно от них отказываться.