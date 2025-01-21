Краснодар, 21 января, 2025, 13:12 — ИА Регнум. На побережье Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края начались выбросы мазута после ЧП с танкерами. Об этом 21 января сообщил региональный оперативный штаб.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Фракции мазута убирают на берегу Азовского моря в Славянском районе <…> В районе урочища Кучугуры в Славянском районе на берегу обнаружили фракции нефтепродуктов — небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Уточняется, что по состоянию на утро 21 января было убрано шесть километров береговой полосы и собрано 150 кг загрязнённого грунта, в этих работах принимают участие 65 человек и задействовано семь единиц техники. Этот участок побережья Азовского моря включили в постоянный мониторинг.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января доктор химических наук, вице-президент и академик РАН Степан Калмыков предложил использовать для очистки Чёрного моря от мазута опыт испанских коллег, которые в 2002 году ликвидировали последствия крушения танкера Prestige. Эксперт добавил, что на месте разлива нефтепродуктов проводить тестирование технологий, которые можно будет применять на больших территориях и больших объёмах.

Во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года затонули танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212», в результате чего произошла частичная утечка нефтепродуктов. На территории Краснодарского края действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, активистов молодёжных объединений и неравнодушных граждан из 20 регионов РФ. Как заявлял заместитель главы Росмолодёжи Денис Аширов, неравнодушные люди продолжали трудиться и в праздничные дни, собрав и утилизировав более 15 тыс. мешков песка.