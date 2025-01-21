Вашингтон, 21 января, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в залив Америки, а горы Денали на Аляске — в гору Мак-Кинли. Текст документа опубликован на сайте Белого дома.

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Согласно указу, глава МВД США Даг Бёргам должен в течение 30 дней урегулировать все связанные с переименованиями формальности. После этого министерство должно обновить данные в Информационной системе географических названий (GNIS) и проконтролировать, чтобы во всех правительственных документах географические объекты именовались как Американский залив и гора Мак-Кинли.

В качестве аргумента за переименование залива в указе говорится, что самый большой залив в мире «остаётся центральным для экономики Америки».

Горе Денали Трамп распорядился вернуть старое название, которое она получила в 1917 году в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли. В 2015 году администрация президента Барака Обамы переименовала самую высокую точку Северной Америки, назвав её «гора Денали», как её исторически называли проживающие на Аляске народы.

Как передавало ИА Регнум, 7 января Трамп заявил, что намерен переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Также он раскритиковал миграционную политику Мексики и обвинил страну в недостаточном контроле над потоками мигрантов и наркотиков, проникающими в США. Он сообщил, что в качестве меры компенсации за причинённый нелегальной миграцией и контрабандой ущерб будут введены пошлины.

9 января президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ на желание Трампа переименовать Мексиканский залив предложила называть Американский континент Мексиканским. Она продемонстрировала карту Северной Америки 1607 года, на которой территория современных США называется Мексиканской Америкой.