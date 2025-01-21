Москва, 21 января, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Россия выступает за соблюдение нейтралитета Панамского канала и ожидает, что президент США Дональд Трамп будет уважать действующий на этом водном объекте правовой режим. Об этом 21 января заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Рассчитываем, что в ходе ожидаемых обсуждений руководством Панамы и президентом США Дональдом Трампом вопросов контроля над Панамским каналом, что, безусловно, относится к сфере их двусторонних отношений, стороны будут уважать действующий международно-правовой режим этой ключевой водной артерии», — отметил дипломат.

Рябков напомнил, что правовой режим канала определён договором, подписанным США и Панамой в 1977 году. Кроме того, к протоколу о статусе объекта, прикреплённому к документу, присоединились около 40 государств.

«Россия участвует в протоколе с 1988 года и подтверждает свои обязательства по соблюдению постоянного нейтралитета Панамского канала», — подчеркнул замминистра.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 20 января во время инаугурационной речи пообещал, что США вернут контроль над Панамским каналом. Он объяснил своё решение тем, что Панама якобы передала контроль Китаю над водной артерией.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в тот же день отверг притязания на канал. Он заявил, что объект останется под контролем республики.