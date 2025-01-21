Москва, 21 января, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 15 января Путин заявил, что значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна. Защита Отечества и служение Отечеству во все времена было и остаётся для граждан России священным делом, подчеркнул глава государства.

16 января Путин подписал указ о проведении в 2025 году в России Года защитника Отечества. Он поручил своей администрации сформировать оргкомитет и дирекцию для проведения мероприятий, приуроченных к главной теме года. Помимо этого должен быть утверждён план соответствующих мероприятий.

Ранее Путин отметил важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Для этого в России существует ряд движений и акций, призванных ознакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы, подчеркнул он.