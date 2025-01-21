Москва, 21 января, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Отношения России и Китая в 2025 году будут выведены на новый уровень. Об этом во вторник, 21 января, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи.

Kremlin Pool/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин

«В новом году мы готовимся вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту», — отметил китайский политик.

Си Цзиньпин добавил, что Россия и Китай будут противостоять внешней неопределённости на основе стабильности и защищать систему с центральной ролью ООН. Пекин также будет держать курс на поддержку устойчивых связей с Москвой для развития и процветания двух стран.

Российский лидер в свою очередь отметил, что РФ и КНР стремятся к реализации неделимой безопасности как на Евразийском континенте, так и во всём мире.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе переговоров с председателем КНР назвал доброй традицией проведение таких встреч в начале каждого года. Он предложил подвести итоги прошедшего года и обсудить новые совместные планы.

В октябре 2024 года Путин и Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита БРИКС, прошедшего в Казани. Российский лидер назвал отношения РФ и КНР образцом того, как следует выстраивать сотрудничество между странами.

В декабре Путин сообщил, что объём торговли между Россией и Китаем по итогам 2024 года оценивается в районе $240 млрд и продолжает расти. Прирост за год составил около 3%. Президент назвал такой показатель очень хорошим.