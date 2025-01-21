Москва, 21 января, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в начале года стали доброй традицией. Российский лидер в ходе беседы с китайским коллегой предложил подвести итоги прошлогодней совместной работы и наметить новые планы в рамках сотрудничества.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«В основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия, поддержки, равноправия и взаимовыгоды. Эти связи самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов, текущей мировой конъюнктуры», — отметил Путин во вторник, 21 января.

Президент подчеркнул, что укрепление связей полностью отвечает задачам комплексного развития России и Китая. Так, по словам главы государства, Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа и сохранила лидерство по поставка нефти.

Две страны также реализуют успешные совместные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях. В рамках перекрёстных Годов культуры, согласно российскому плану, в обеих странах уже провели свыше 130 мероприятий. Кроме того, отмечается рост встречных турпотоков, а также спортивных и образовательных обменов, добавил Путин.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что в текущем году Китай намерен вывести отношения с Россией на более высокий уровень и вместе противостоять внешней неопределённости на основе стабильности взаимоотношений двух государств.

Как сообщало ИА Регнум, беседа двух лидеров прошла по видеосвязи. Глава КНР во время находился в Доме народных собраний в Пекине.

В октябре 2024 года Путин и Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита БРИКС, прошедшего в Казани. Российский лидер назвал отношения РФ и КНР образцом того, как следует выстраивать сотрудничество между странами.