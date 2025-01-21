Киев, 21 января, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали главного психиатра Вооружённых сил страны (ВСУ), которого заподозрили в незаконном обогащении за два года более чем на 1 млн долларов.

IMAGO. PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

«Задержали главного психиатра вооружённых сил, который является заместителем председателя центральной военно-врачебной комиссии и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы», — говорится в Telegram-канале СБУ.

Отмечается, что, согласно материалам дела, задержанный за два года приобрёл необоснованные активы на сумму более чем 1 млн долларов. При этом в декларации чиновника это имущество не указано и оформлено на жену, дочь, сыновей и посторонних лиц.

По данным СБУ, мужчина с 2022 по 2024 год приобрёл частный дом и два земельных участка в Киевской области, две квартиры в Киеве и одну в Одессе, а также четыре автомобиля BMW. В ходе обысков у подозреваемого нашли 152 тыс. долларов и 34 тыс. евро.

«Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: «незаконное обогащение», «декларирование недостоверной информации». Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы чиновника», — уточняется в сообщении.

В СБУ добавили, что задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

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