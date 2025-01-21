Москва, 21 января, 2025, 12:20 — ИА Регнум. В Кремле пока не ведут подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил 21 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

President of Russia/Global Look Press

«Пока нет», — ответил Песков на вопрос «ТАСС».

Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что представители команды Трампа пока не контактировали с Кремлём по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января Путин провёл заседание Совбеза РФ, на котором, в частности, обсуждалась тема инаугурации Трампа. Президент России отметил, что Трамп и его команда заявляют о желании восстановить с РФ прямые контакты. Также Трамп заявляет, что намерен сделать всё, чтобы не допустить третьей мировой войны. Российский лидер подчеркнул, что приветствует такой настрой Вашингтона.

Президент России отметил, что Москва готова вести с Трампом диалог по Украине. Очень важно при этом устранить первопричины, которые привели к украинскому кризису. Переговоры должны опеспечить заключение долгосрочного мира, а не кратковременного перемирия, подчеркнул Путин.