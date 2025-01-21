Москва, 21 января, 2025, 12:13 — ИА Регнум. ВС России нанесли удар по энергетическому объекту, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом 21 января сообщили в Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударнымибеспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллериейгруппировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов», — добавили в ведомстве.

Российские подразделения также ударили по скоплениям живой силы и техники украинской армии в 148 районах.

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 156 дронов самолётного типа, в том числе 55 вне зоны проведения спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января российские военные освободили населённый пункт Волково в Донецкой Народной Республике. В зоне ответственности группировки войск «Центр» украинская армия потеряла до 580 военных, семь боевых бронированных машин, в том числе французский бронетранспортер VAB, шесть автомобилей и девять артиллерийских орудий.

Днём ранее ВС России ударили по украинским военным аэродромам и местам производства и хранения беспилотников. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ также поразили скопления живой силы и техники украинской армии в 152 районах.