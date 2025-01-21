Москва, 21 января, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) рассказал, что изначально вступил в ряды украинской армии с намерением сдаться в плен ВС России. Об этом рассказали 21 января в Минобороны РФ.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Подписал контракт добровольно, рассчитывая так, как я и до этого планировал, мечтал, хотел в Россию попасть, ну, думаю, тут больше шансов будет, чем если я останусь», — передаёт слова пленного Дмитрия Вербицкого «РИА Новости».

По словам Вербицкого, ему предложили вступить в украинскую армию, когда он попал в исправительную колонию за мародёрство. Затем его направили в подразделение под Сумы, а после — в Курскую область.

Как передавало ИА Регнум, 16 января пленный боец ВСУ Руслан Мирный сообщил, что многие украинские военные хотят, чтобы депутаты Верховной рады и глава киевского режима Владимир Зеленский сменили их в окопах. Он также рассказал об атаке украинского дрона, когда он пытался сдаться в плен российским войскам.

Командир взвода ВСУ Николай Каптур заявил, что на позициях в Курахово в ДНР сослуживцы оставили его со сломанной ногой одного. Он отметил, что во время боя он также получил приказ от командира роты оставить людей на позициях.

В российских силовых структурах 7 января рассказали, что много украинских военных сдались в плен после неудачных попыток контратак в курском приграничье. Отмечалось, что в этой штурмовой группе ВСУ свыше половины составляют бывшие заключённые, включая отбывавших наказание за тяжкие преступления.