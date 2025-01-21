Москва, 21 января, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ освободили населённый пункт Волково в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Волково Донецкой Народной Республики», — отметил он.

Генерал добавил, что за сутки российские войска на этом направлении нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных и мотопехотной бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), бригады нацгвардии, двух бригад теробороны. Противник потерял до 580 военных, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр VAB производства Франции, шесть автомобилей и девять артиллерийских орудий.

Как передавало ИА Регнум, 20 января российские войска освободили населённые пункты Новоегоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Шевченко в ДНР, 19 января — Воздвиженку, а 18 января — Петропавловку и Времевку в ДНР.

За неделю с 11 по 17 января российские военные освободили в зоне проведения специальной военной операции населённые пункты Терны, Песчаное, Украинка, Нескучное, Славянка в ДНР, а также Калиново в Харьковской области.