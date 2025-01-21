Ереван, 21 января, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Армения не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 21 января заявил спикер парламента республики Ален Симонян на брифинге.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Членство в ЕАЭС дает Армении экономические выгоды. Мы не собираемся выходить из ЕАЭС», — отметил он.

По словам Симоняна, процесс вступления Армении в Евросоюз «является волей народа». Он добавил, что параллельное сотрудничество Армении с ЕАЭС и ЕС «не может быть проблемой».

«Я не думаю, что России есть о чём беспокоиться. Нет вопросов, которые Армения и Россия не могли бы обсудить, но Армения сама решает, какой закон принять», — заявил спикер парламента.

Как передавало ИА Регнум, 9 января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что это решение не означает членства страны в ЕС, согласовать этот вопрос можно лишь путём проведения всенародного референдума.

9 января вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что обсуждение Арменией законопроекта, предполагающего старт процесса вступления в Евросоюз, можно рассматривать как начало выхода этой страны из ЕАЭС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Армения вряд ли сможет быть одновременно и в ЕАЭС, и в Евросоюзе. Он обратил внимание на то, что в ЕАЭС одно таможенное пространство, одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, а в ЕС другие нормы.

Министр финансов Армении Геворг Папоян 13 января заявил, что Ереван не планирует выходить из Евразийского экономического союза. Он уточнил, что Армения будет развивать отношения с ЕАЭС, а также с другими наднациональными структурами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14 января подчеркнул, что членство Армении в Евросоюзе несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС. Он пояснил, что это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, они не совпадают.