Пекин, 21 января, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор по видеосвязи. Об этом во вторник, 21 января, сообщило Центральное телевидение Китая.

Сергей Бобылев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«В первой половине дня председатель КНР Си Цзиньпин провёл встречу в формате видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Уточняется, что глава КНР во время беседы находился в Доме народных собраний в Пекине.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря 2024 года Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что взаимодействие между Россией и Китаем основано на полном доверии и не противоречит интересам других стран. Глава государства также назвал российско-китайские отношения образцом двустороннего сотрудничества, которое выдержало испытание временем.

Си Цзиньпин 31 декабря в поздравлении с Новым годом Путину указал на то, что политическое доверие между Китаем и Россией постоянно выходит на новый уровень под стратегическим руководством двух лидеров. По его словам, РФ и КНР всегда двигались вперёд рука об руку по правильному пути неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности на третьи стороны.

Постоянный член Совета безопасности РФ, помощник президента РФ Николай Патрушев 14 января заявил, что особое стратегическое привилегированное сотрудничество России и Китая сохраняется. По его словам, Китай был и продолжает быть важнейшим для России партнёром.