Москва, 21 января, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе «КУБ-2-Э» малого и среднего классов. Его впервые представят на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Об этом 21 января сообщила пресс-служба концерна.

t. me/kalashnikovnews

«Комплекс «КУБ-2-Э» малого класса предназначен для поражения живой силы (до отдельного военнослужащего) и небронированной военной техники противника», — пояснили в пресс-службе.

Модель среднего класса можно использовать для ударов по личному составу врага, стартовым позициям комплексов с беспилотниками, вертолётным площадкам, а также небронированной и легкобронированной военной технике.

Для новой разработки характерна манёвренность, а оптико-электронные системы позволят операторам наводить боеприпасы даже на цели, меняющие местоположение. Масса обоих боеприпасов свыше 10 кг. Применять можно при различных метеоусловиях и днём, и ночью. Диапазон температур варьируется от -40 градусов до +50.

Комплексы «КУБ-2-Э» были созданы в инициативном порядке, добавили в концерне.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский», оснащённый тепловизором, поступил в серийное производство. Поступление подобных беспилотников в зону спецоперации даёт военным возможность применять их как днём, так и в ночное время суток.

Российские военные впервые применили беспилотник «Князь Вандал», разработанный в НПЦ «Ушкуйник» в Великом Новгороде, в августе 2024 года под Курском для отражения атак украинских войск. Дрон позволяет выполнять различные задачи и устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.