Токио, 21 января, 2025, 13:43 — ИА Регнум. В Японии 16 января во время учений ветер сдул в море груз, сброшенный с конвертоплана Osprey, принадлежавшего США. О происшествии 21 января со ссылкой на источник из префектуры Окинава рассказало агентство Kyodo.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

В сообщении сказано, что транспортное воздушное судно MV-22 в рамках учений попыталось сбросить груз на территорию аэродрома на острове Иэ. В результате из-за смены направления ветра контейнер площадью 1,3 кв. м снесло с намеченного курса. Вес унесённого груза превышал 400 кг. Армия США не смогла обнаружить контейнер во время поисков.

После инцидента министр обороны Японии генерал Гэн Накатани заявил, что случившееся «поистине прискорбно». Он добавил, что власти страны призвали США обеспечить безопасность на территории государства. Губернатор Окинавы Денни Тамаки во время своей пресс-конференции потребовал, чтобы армия Соединённых Штатов провела расследование и выяснила причину происшествия.

В августе румынские военные в ходе учений на полигоне Ожиш на северо-востоке Польши допустили вылет снарядов за пределы стрельбища, в результате получили повреждения жилые дома, школа, детская площадка и магазин в городе Бяла-Писка.