Москва, 21 января, 2025, 12:12 — ИА Регнум. У осуждённого за получение взятки бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко обнаружены долги на сумму 376 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные судебных документов.

Сергей Бобылев/ТАСС Валерий Максименко

Как выяснилось, на банковских счетах Максименко хранилось более 1,1 млн рублей.

Также у бывшего замглавы ФСИН обнаружено 25 акций Apple Inc. на сумму $З тыс., депозитарные расписки компании Alibaba стоимостью более $1,8 тыс., 150 депозитарных расписок Aluminum Corp на сумму $1,9 тыс. и акции Сбербанка на 328,5 тыс. рублей.

Всё это имущество арестовано. По решению суда оно будет взыскано, сообщило «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Максименко задержали в Москве в ноябре 2020 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, чиновник был причастен к незаконному заключению госконтрактов на строительство и ремонт объектов системы ФСИН. По решению суда он был заключён под стражу.

В мае 2023 года Максименко был приговорён к девяти годам колонии строгого режима за взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Как установил суд, он с 2018 по 2020 год получил взятку от предпринимателя на сумму более 2,1 млн рублей, обеспечив заключение с бизнесменом контрактов на строительство объектов для ФСИН.

По решению суда чиновника лишили государственной награды и специального звания «генерал-лейтенант внутренней службы ФСИН России». Максименко оштрафован на 43 млн 378 тыс. рублей. Суд также постановил взыскать с него более 330 млн 83 тыс. рублей в счёт возмещения причинённого его действиями ущерба.