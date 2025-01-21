Осуждённый за взятку экс-глава ФСИН Максименко задолжал 376 млн рублей
Москва, 21 января, 2025, 12:12 — ИА Регнум. У осуждённого за получение взятки бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко обнаружены долги на сумму 376 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные судебных документов.
Как выяснилось, на банковских счетах Максименко хранилось более 1,1 млн рублей.
Также у бывшего замглавы ФСИН обнаружено 25 акций Apple Inc. на сумму $З тыс., депозитарные расписки компании Alibaba стоимостью более $1,8 тыс., 150 депозитарных расписок Aluminum Corp на сумму $1,9 тыс. и акции Сбербанка на 328,5 тыс. рублей.
Всё это имущество арестовано. По решению суда оно будет взыскано, сообщило «РИА Новости».
Как сообщало ИА Регнум, Максименко задержали в Москве в ноябре 2020 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, чиновник был причастен к незаконному заключению госконтрактов на строительство и ремонт объектов системы ФСИН. По решению суда он был заключён под стражу.
В мае 2023 года Максименко был приговорён к девяти годам колонии строгого режима за взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Как установил суд, он с 2018 по 2020 год получил взятку от предпринимателя на сумму более 2,1 млн рублей, обеспечив заключение с бизнесменом контрактов на строительство объектов для ФСИН.
По решению суда чиновника лишили государственной награды и специального звания «генерал-лейтенант внутренней службы ФСИН России». Максименко оштрафован на 43 млн 378 тыс. рублей. Суд также постановил взыскать с него более 330 млн 83 тыс. рублей в счёт возмещения причинённого его действиями ущерба.