Москва, 21 января, 2025, 11:58 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России уничтожили три беспилотника украинских формирований у побережья Крыма. Об этом 21 января сообщило Министерство обороны РФ.

РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Чёрного моря у побережья Республики Крым», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что дроны украинской армии были ликвидированы в период с 10:45 мск до 11:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 января российские силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью российскими регионами. Из этого числа 22 дрона сбили над Брянской областью, 12 — над Ростовской областью, десять — над Смоленской областью и шесть — над Воронежской областью. Кроме того, четыре украинских БПЛА были сбиты в небе над Саратовской областью и ещё один — над территорией Курской области.

Вечером 20 января сбитый украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в Воронежской области, где после этого вспыхнул пожар. Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что в результате этого никто не пострадал.