Вашингтон, 21 января, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп принял решение о 75-дневной отсрочке блокировки социальной сети TikTok на территории страны. Соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном сайте Белого дома.

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«Настоящим я приказываю генеральному прокурору не предпринимать никаких действий от имени США по обеспечению соблюдения закона (о блокировке. — Прим. ред.) в течение 75 дней с даты настоящего указа», — следует из документа.

Лидер США уточнил, что решил дать своей администрации время для определения дальнейшего курса действий по отношению к TikTok.

ИА Регнум писало, что о своём решении отсрочить блокировку соцсети Трамп заявил 20 января. Приостановкой работы платформы он пытается вынудить Китай продать минимум половину акций компании Соединенным Штатам.

19 января стало известно, что пользователи из США не смогли войти в свои аккаунты в TikTok из-за вступления в силу закона, который запрещает платформе функционировать на территории страны.

Решение о блокировке социальной сети поддержал Верховный суд США. Они согласились с требованием главы государства о продаже приложения китайской компании ByteDance американским собственникам.