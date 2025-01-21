Пекин, 21 января, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Экипаж на борту китайской орбитальной станции Tiangong смог впервые синтезировать кислород и ингредиенты для ракетного топлива. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

China Manned Space

«Экипаж успешно провел первую в мире орбитальную демонстрацию технологии искусственного фотосинтеза, производящей кислород, а также ингредиенты, необходимые для ракетного топлива, прокладывая путь к долгосрочным исследованиям космоса, включая высадку космонавтов на Луну до 2030 года», — указано в материале от 20 января.

Отмечается, что на борту станции провели 12 экспериментов. В устройстве использовались полупроводниковые катализаторы, преобразующие углекислый газ и воду в кислород. Космонавты сосредоточились на преобразовании углекислого газа при комнатной температуре, точном управлении потоками газа и жидкости в условиях микрогравитации. Также они продемонстрировали обнаружение продуктов реакции в режиме реального времени.

Утверждается, что удачный эксперимент является важным для выживания человека и исследования космического пространства.

Как передавало ИА Регнум, в августе прошлого года учёные из Китая придумали способ по доставке ресурсов с Луны на Землю. Они предложили построить магнитную пусковую установку. При помощи уникальных условий среды на Луне, а именно высокого вакуума и низкой гравитации, полезные грузы можно будет отправлять два раза в день. Стоимость транспортировки при этом составит около 10% от стоимости уже существующих способов.