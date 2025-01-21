Челябинск, 21 января, 2025, 11:54 — ИА Регнум. В Челябинске на одном из заводов рабочим по ошибке выплатили зарплату в стократном размере. Об этом сообщила газета KP.RU 20 января.

Александр Кондратюк/РИА Новости

Отмечается, что бухгалтерия вместо 50 тыс. рублей на счёт одного из работников предприятия перевела 5 млн рублей, а другому — 8 млн. Количество остальных рабочих, чья зарплата резко возросла, неизвестно.

Издание уточняет, что организация может попробовать вернуть эти суммы через суд, для чего потребуется доказать техническую ошибку. Отмечается, что это сложный процесс, так как составление расчётных листов ведётся в специальных программах, а не вручную.

«Это очень спорная ситуация. По закону, если работодатель ошибся, он не может просто так взыскать деньги обратно. Ему нужно через суд доказать, что это была счётная ошибка. Но судебная практика показывает, что суды часто принимают сторону работников», — приводит газета слова председатель коллегии адвокатов Ильи Филатова.

Как передавало ИА Регнум, домохозяйка из посёлка в Югре выиграла в новогоднюю лотерею более 147 млн рублей. Организаторы тиража уточнили, что женщина купила билет по настоянию супруга.

2 января победитель лотереи «Новогодний миллиард» после вычета налога получил более 781 млн рублей. Всего по итогам лотереи выигрышными стали 11 920 044 билетов, в праздничном тираже было разыграно 3 652 173 987 рублей, что является рекордом по общей сумме выигрышей в одном тираже.