Москва, 21 января, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет выразил готовность отправиться в зону проведения спецоперации РФ для участия в боевых действиях, если это будет необходимо.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Конечно, скрипач гораздо лучше играет на скрипке, нежели стреляет и ползает в окопе. Не то чтобы мы не хотим! Если надо будет — я сам пойду туда стрелять», — рассказал он в интервью ТАСС.

Народный артист СССР также назвал людьми без совести тех артистов, которые уехали из России после начала спецоперации.

«Это дело каждого, я не могу осуждать человека, решившегося на то, чтобы потерять ценность всех прожитых лет собственной жизни. Что я могу говорить о том, кого любили в стране, а он взял и уехал?» — отметил Башмет.

По словам дирижёра, он не думает, что все покинувшие Россию после начала СВО артисты счастливы.

Башмет является художественным руководителем и главным дирижёром более чем трёх оркестров, включая награждённый премией Grammy камерный ансамбль «Солисты Москвы», государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Последний в 2024 году стал федеральным государственным учреждением культуры.

Потомок первого Деда Мороза в СССР Михаила Гаркави музыкант Дмитрий Гаркави 29 декабря 2024 года рассказал ИА Регнум, что хотел отправиться в зону спецоперации, однако его не взяли из-за возраста и из-за того, что его специальность пока не нужна на фронте. Артист отметил, что не отказывается от своих планов и пока готовится к поездке в Донецкую Народную Республику в составе агитбригады.