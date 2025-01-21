Утро в Днепропетровске началось с серии взрывов
Днепропетровск, Украина, 21 января, 2025, 11:29 — ИА Регнум. В украинском городе Днепропетровске утром 21 января прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
Позже появилась информация о новых взрывах. Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что разрушено здание одного из складов.
В Днепропетровской области действовал режим воздушной тревоги. Также сирены звучали в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской и областях.
В настоящее время режим воздушной тревоги действует в Сумской и Харьковской областях.
Министерство обороны России не комментировало данные сообщения. Вооружённые силы России наносят удары только по военным целям и объектам, связанным с ВСУ.
Как сообщало ИА Регнум, утром 18 января украинские СМИ распространили информацию о взрывах в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что повреждение получил вход на станцию метро «Лукьяновская» в Шевченковском районе.
В ночь на 19 января взрывы прогремели в Николаеве во время действия режима воздушной тревоги.