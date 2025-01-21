Москва, 21 января, 2025, 11:39 — ИА Регнум. В феврале россияне могут получить дополнительно проиндексированную пенсию и компенсацию за январь. Об этом 21 января заявил депутат Государственной думы Никита Чаплин (фракция «Единая Россия»).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В случае одобрения правительством дополнительного повышения пенсий до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3% пенсионеры уже в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты, включая компенсацию за январский период», — процитировало его слова «РИА Новости».

Депутат Госдумы пояснил, что в этом случае пенсия в размере 16 тыс. рублей увеличится до 17 520 рублей, а не до 17 168 рублей, как это было при индексации пенсий в январе.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что ожидаемая с 1 февраля дополнительная индексация пенсий коснётся выплат, полученных россиянами в январе. Он уточнил, что 15 января Росстат опубликовал данные об инфляции за прошлый год, которая оказалась на уровне 9,52%, а страховые пенсии с 1 января проиндексировали только на 7,3%.

Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин в определённых в мае 2024 года национальных целях развития страны уточнил, что пенсии в стране должны индексировать на уровень не ниже инфляционного, в связи с чем в феврале их проиндексируют ещё раз.

Член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб 19 января назвала индексацию пенсий очень важной, потому что у неработающих пенсионеров часто нет других источников дохода. Она также призвала власти сохранить реальный уровень дохода пенсионеров.