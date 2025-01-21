Барнаул, 21 января, 2025, 11:21 — ИА Регнум. Силовики задержали студента одного из средне-специальных учебных заведений Алтайского края при попытке поджечь военкомат в Барнауле по заданию украинской террористической организации. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

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«Гражданин России, 2006 года рождения, <…> предпринял попытку совершения поджога одного из военных комиссариатов края с помощью самостоятельно изготовленного устройства с зажигательной смесью», — заявили в ведомстве.

Исполнить задуманное ему помешали сотрудники ФСБ, задержавшие злоумышленника возле здания военного комиссариата.

Отмечается, что студент выступал против проведения спецоперации и попыткой поджога хотел помешать выдвижению военных в зону боевых действий. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»).

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября прошлого года ФСБ задержала подростка, который, по версии силовиков, планировал поджечь релейные шкафы на железнодорожных путях в Кировской области. Диверсия могла повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода следовавших на данном участке поездов. Подозреваемый заявил, что кураторы с Украины обещали заплатить ему за выполненное задание 25 тыс. рублей.

26 декабря в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области ставший жертвой украинских мошенников мужчина въехал в двери военкомата и поджёг автомобиль. Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Он начал давать показания. Возгорание было потушено пожарными.