Белгород, 21 января, 2025, 13:16 — ИА Регнум. В одном из сёл Белгородской области девушка отбивалась от ревнивого сожителя сковородкой, а когда это не помогло, порезала возлюбленного ножом. С колото-резаным ранением поясницы мужчину доставили в одну из больниц области. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

16 января в отдел полиции по Красногвардейскому району Белгородской области поступило сообщение от врачей одной из местных больниц. Медики сообщили, что бригадой скорой помощи был экстренно госпитализирован житель села Никитовка 34-летний Виктор С. (имя изменено) с диагнозом колото-резаная рана в поясничной области. Врачам мужчина сообщил, что ранение получил дома от своей сожительницы.

«В ходе отработки происшествия было установлено, что в вечер происшествия между Виктором и его сожительницей 30-летней Татьяной (имя изменено) произошел конфликт на почве ревности. Словесная перепалка переросла в потасовку. Девушка схватила кухонную сковородку и начала избивать ей молодого человека. В последующем Виктор повалил девушку на пол, однако дама успела схватить кухонный нож, которым и нанесла ранение своему сожителю», — рассказал собеседник.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все обстоятельства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве мужчина случайно получил ножевое ранение, когда пытался разыграть свою девушку. Молодой человек прокрался на кухню и громко закричал за спиной девушки, которая в этот момент резала салат. Шутка не удалась: от испуга девушка резко дёрнула рукой с ножом, и лезвие вошло в руку «шутнику». Мужчине понадобилась медицинская помощь.