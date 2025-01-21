* РДК — запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 21 января, 2025, 11:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге чемпионка России по прыжкам в воду Ульяна Манаенкова стала жертвой мошенников и отдала им 640 000 рублей. Преступники убедили спортсменку, что с её счёта спонсируют «Русский добровольческий корпус» (запрещённая в России террористическая организация). Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Павел Лисицын/РИА Новости Ульяна Манаенкова

19 января в Санкт-Петербурге в полицию обратилась 18-летняя призёрка первенства мира и чемпионка России по прыжкам в воду. Девушка рассказала, что лишилась крупной суммы из-за мошенников. Но поняла она это не сразу. В середине декабря ей через мессенджер позвонил незнакомый мужчина. Он представился сотрудником ФСБ и сообщил, что со счёта спортсменки были переведены деньги на счета «Русского добровольческого корпуса» (запрещённая в России террористическая организация). Мужчина объяснил, что за подобные транзакции девушка может быть привлечена к уголовной ответственности. Спортсменка испугалась и согласилась выполнить все указания незнакомца.

«После этого с заявителем связался другой человек, который ввёл её в заблуждение и убедил перевести деньги на неизвестные счета. Сумма ущерба составила 640 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По заявлению спортсменки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ульяна Манаенкова родилась 15 июня 2006 года. Девушка занималась синхронным плаванием, но сменила дисциплину и перешла в прыжки в воду. Она завоевала множество кубков на родине, в 2021 году стала серебряным призёром первенства мира по прыжкам в воду. В 2022 году она стала чемпионкой России, а также серебряным призёром Всероссийской спартакиады и Игр дружбы. В 2023 году девушка получила серебро Кубка Евразийских стран в синхронных прыжках с вышки 10 м, а в 2024 году завоевала бронзу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенники выманили у заслуженной артистки РФ Москвиной миллион рублей. Её убедили, что деньги с её счетов пытаются снять и перевести на Украину.