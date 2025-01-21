Вашингтон, 21 января, 2025, 11:29 — ИА Регнум. Уход конгрессменов Майкла Маккола и Майка Тернера с постов глав комитетов конгресса США обернулся серьёзным ударом по проукраинской части республиканцев. Об этом 21 января сообщил американский журнал Washington Examiner.

Mattie Neretin — CNP/Global Look Press

«Республиканская партия перекраивает комитеты <…>, и её проукраинская фракция в палате представителей пропустила ряд болезненных ударов», — говорится в публикации.

Уточняется, что у Киева были союзники в трёх важнейших комитетах конгресса, однако после ухода Маккола и Тернера остался только глава комитета по вооружённым силам Майк Роджерс.

По словам автора материала, на места ушедших глав комитетов палаты представителей пришли конгрессмены Брайан Маст и Рик Кроуфорд, которые голосовали против выделения последнего пакета помощи Украине. Кроме того, в новый состав комитета по разведке также вошли ещё два конгрессмена — противника оказания помощи Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет достичь прекращения вооружённого конфликта на Украине. По словам Рубио, Трамп хочет стать президентом, который «способствует миру и прекращает конфликты».

При этом в ходе своей инаугурационной речи новый глава Белого дома ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину. При этом Трамп выступил с утверждением, что «мощь США остановит все войны» и принесёт в мир новый дух единства.

Президент России Владимир Путин 20 января заявил об открытости Москвы для диалога с новой администрацией США по вопросу украинского конфликта. Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе важнее всего устранить первопричины кризиса.