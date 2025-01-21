Тель-Авив, Израиль, 21 января, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Москва располагает информацией о том, что россиянин Александр Труфанов был ранен в секторе Газа при захвате заложников палестинским движением ХАМАС. Об этом 21 января заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Кадр из видео Александр Труфанов

«К сожалению, есть сведения о том, что он был ранен, и состояние здоровья его не совсем удовлетворительное. Надеемся, что за оставшиеся несколько дней его состояние здоровья не ухудшится», — заявил Викторов в эфире «России 24».

Российский дипломат отметил, что руководство ХАМАС дало Москве твёрдое обещание, что Труфанов будет освобожден живым и здоровым. Вероятно, это не произойдёт в ближайшие дни.

«Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идёт о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение трёх-четырёх недель, судя по графику, он будет освобождён», — отметил Викторов.

Как сообщало ИА Регнум, Труфанов, имеющий также гражданство Израиля, попал в плен к ХАМАС в 2023 году. Посол Израиля в России Симона Гальперин 20 января сообщила, что Труфанов находится в списке из 33 заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе соглашения с ХАМАС.

Договорённость о временном перемирии в Газе начала действовать 19 января. Режим прекращения огня будет действовать 42 дня. В течение этого времени ХАМАС освободит ряд заложников в обмен на освобождение Израилем палестинских заключённых.