Вашингтон, 21 января, 2025, 10:55 — ИА Регнум. Вино с русским названием оказалось включено в меню к торжественному обеду по случаю инагурации президента США Дональда Трампа. Список блюд и напитков опубликовала 20 января корреспондент телеканала CNN Элейна Трин в соцсети X (бывший Twitter).

AP/TASS

В качестве десерта гостям предлагали яблочный террин с мороженым из сметаны и солёной карамелью. Дополнением к нему стало вино Korbel Russian River Valley Natural. Река, в честь которой названо игристое, проистекает в Северной Калифорнии. Она отсылает к истории русских поселений в данном регионе.

Рядом с устьем реки в 1812 году по указанию главного правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова возвели крепость Росс, она же Форт-Росс. Позднее колония оказалась убыточной и была приобретена Джоном Саттером.

Также в меню вошли крабовые котлеты с соусом из томатов, маринованными овощами и травяным маслом, рибай-стейк из ангусской говядины с трюфельным соусом, брокколи рабе и картофельный гратен.

Как сообщало ИА Регнум, в своей инаугурационной речи 20 января Трамп ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину. Выступление длилось около часа. Американский лидер заявил, что «мощь США остановит все войны» и принесёт в мир новый дух единства, не став конкретизировать конфликты.

Позднее Трамп сообщил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным, не назвав конкретных сроков. Американский лидер также добавил, что, выбирая между санкциями или тарифами против РФ, он выбрал бы второе, так как тарифы «делают доллар сильнее».

Путин в тот же день отмечал, что Россия приветствует настрой американских властей на восстановление двусторонних контактов. Он поздравил Трампа со вступлением в должность.