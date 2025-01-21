Вашингтон, 21 января, 2025, 11:03 — ИА Регнум. США потратили на финансирование Украины на $200 млрд больше других стран — членов НАТО. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп вечером 20 января на пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы в конфликт на Украине вложили на $200 млрд больше, чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на $200 млрд больше, чем НАТО», — заявил он.

Глава государства также отметил, что страны — участники Североатлантического альянса должны увеличить расходы на оборону до уровня 5% своих ВВП, чтобы «сравнять счёт» с США.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что планирует покончить с конфликтом на Украине как можно скорее.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Трамп принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Президент России Владимир Путин поздравил его и выразил готовность к диалогу с новой администрацией по вопросу конфликта на Украине.

Новый глава Белого дома также указал на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы настроен на «заключение сделки» с Россией. Трамп добавил, что надеется на то, что президент России тоже будет готов к такой сделке.

При этом он отметил, что хочет встретиться с российским лидером, однако не указал конкретной даты. По словам Трампа, сроки урегулирования украинского конфликта станут ему понятны после разговора с Путиным.

Кроме того, 7 января канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека об увеличении до уровня 3,5% от ВВП оборонных расходов. Шольц заявил, что эти деньги негде взять.