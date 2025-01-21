Москва, 21 января, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Предприниматели по итогам 2024 года получили микрозаймы через Цифровую платформу МСП.РФ на общую сумму более 18,1 млрд рублей.

Кирилл Зыков/РИА Новости Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич

Почти две трети (65%) микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, 30% — на инвестиционные цели и 5% — на иные цели. Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг (26% и 24% от общего объема микрозаймов соответственно), а также производства (18%).

«По итогам 2024 года средний размер микрозайма составил 2,4 млн рублей, средний срок кредитования — 2,6 года, а средневзвешенная ставка — 7,5%, что в три-четыре раза меньше ставок при банковском кредитовании», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он добавил, что поддержка таким образом предоставлена почти 6,9 тыс. МСП из 84 регионов страны.

Лидерами среди регионов по объему микрокредитования через сервис на МСП.РФ стали Краснодарский край и Удмуртская Республика (по 1,1 млрд руб.), Республика Крым (961 млн руб.), Иркутская область и Республика Татарстан (937 млн руб. и 914 млн руб. соответственно).

Государственные МФО ряда регионов снижают процентную ставку при получении заявки от пользователей Цифровой платформы МСП.РФ. В акции «Минус % через сервис» участвуют государственные МФО Алтайского, Приморского и Хабаровского краев, Воронежской, Калининградской, Кировской, Московской, Саратовской и Тюменской областей, Удмуртской и Чувашской республик.

Так, начинающий индивидуальный предприниматель Алиса Полякова из Воронежской области получила через сервис на МСП.РФ микрозаем на 800 тыс. рублей по ставке 4,0%, которые направила на открытие интерактивного парка развлечений для детей под франшизой WOW! land.

В Орловской области производитель корпусной мебели ООО «Таймлесс» на полученные средства в размере 4,95 млн рублей по ставке 6,5% годовых приобрел высокотехнологичный деревообрабатывающий центр с ЧПУ, что позволило увеличить выпуск продукции и освоить импортозамещающие технологии в производстве.

Поддержку через Цифровую платформу МСП.РФ получают и начинающие предприниматели из новых регионов.

Благодаря микрозайму в размере 5 млн рублей под 4% годовых предприниматель в Запорожской области (г. Мелитополь) смог открыть бизнес по ремонту автомобилей и продаже комплектующих, направив микрозаем на покупку необходимого оборудования, пополнения товарных запасов, а также оплату арендных и налоговых платежей.

Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».