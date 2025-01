Москва, 21 января, 2025, 10:35 — ИА Регнум. Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность чешской неправительственной организации Compelson s. r. o, оказывающей помощь украинским спецслужбам. Об этом 21 января сообщила пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Снабжает спецслужбы и правоохранительные органы различных государств, включая США, программным обеспечением, позволяющим получать доступ к информации на электронных устройствах, в том числе к удаленным данным, исследовать и анализировать её», — указано в сообщении.

Уточняется, что в период спецоперации сотрудники НПО передали военным и спецслужбам Украины бесплатные лицензии на программы и технические средства. Используя их, можно получать доступ к данным с мобильников, смарт-часов, аккаунтов в соцсетях и «облачных» хранилищах данных. Директор организации в Сети открыто заявлял о применении программного обеспечения украинскими силовиками, добавили в ведомстве.

Организация зарегистрирована в 1993 году в Праге.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря прошлого года Генпрокуратура признала нежелательной в России организацией Хельсинкский комитет (Commission on Security and Cooperation in Europe). Уточнялось, что члены созданного в 1976 году комитета массово распространяют материалы по дискредитации внешней и внутренней политики России, работы российских правоохранительных органов и судебной системы.