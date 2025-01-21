Братислава, 21 января, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Парламент Словакии рассмотрит вотум недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо. Об этом 21 января сообщил телеканал TA3.

IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press Роберт Фицо

Отмечается, что дата заседания, инициированного оппозицией, назначена на вторник в 9:00 (11:00 мск). Чтобы вынести вотум недоверия, 76 из 150 депутатов Национального совета должны за это проголосовать.

На прошлой неделе инициативу в парламент внесли партии от оппозиции: «Прогрессивная Словакия», «Свобода и солидарность», а также «Христианско-демократическое движение». Их поддержали в этом альянс «Словакия», «Христианский союз» и «За людей». В числе прочих причин для вынесения вотума значилось неодобрение кадровых чисток и выбора внешнеполитического курса.

«Оппозиция заявляет, что правительство Фицо не сдержало обещания выполнять обязанности в интересах граждан, а из-за прошлогодних радикальных изменений в Уголовном кодексе привлекли к ответственности близких к правящей коалиции людей. Правительство также поставило под сомнение ориентацию на Евросоюз и НАТО, членом которых является страна», — сообщается в материале.

Как передавало ИА Регнум, Фицо встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве в декабре 2024 года. Они в том числе обсудили восстановление двусторонних связей между странами и обстановку на Украине.

Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» при этом выступает в поддержку Украины, её представители посетили Киев 17 января. Фицо раскритиковал их поступок и обвинил в работе на украинские интересы вместо интересов своей страны.

19 января Фицо заявил, что хочет наложить вето на оказание ЕС финансовой помощи Киеву. По словам политика, глава киевского режима Владимир Зеленский полагает, что все должны ему служить.

Кроме того, транзит газа из РФ в Словакию через территорию Украины был полностью прекращён с 1 января из-за позиции Киева. Фицопригласил Зеленского на переговоры по транзиту газа, но тот отказался. 10 января премьер Словакии заявил, что российская компания «Газпром» поставит газ словацкой стороне в обход украинской территории и что РФ всегда была надёжным партнером страны.