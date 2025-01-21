Суджанский район, Курская область, 21 января, 2025, 10:45 — ИА Регнум. В освобождённом от украинских вооружённых формирований селе Русское Поречное в Курской области найдены тела мирных жителей со связанными руками. Об этом 21 января рассказал боец 352-го мотострелкового полка группировки «Север» в эфире «России 1».

Виктор Антонюк/РИА Новости

Как сообщил военный, у всех погибших пулевые и осколочные ранения. Вероятнее всего, украинцы бросили гранату, а затем добили раненых.

«Во втором подвале двое гражданских мужчин, связанные, замученные. В третьем подвале женщина с мужчиной лет сорока. У мужчины в груди огнестрел, пулевое, у женщины в затылке два», — рассказал российский военный.

Как сообщало ИА Регнум, село Русское Поречное в Суджанском районе освободили от украинских вооружённых формирований бойцы 352-го мотострелкового полка.

Источник в российских силовых структурах 19 января сообщил об обнаруженных в подвалах двух домов останках семерых мирных жителей, в том числе пожилых. Как сообщил источник, украинские военные натягивали людям на голову шапки, простреливали ноги и оставляли умирать.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что при отступлении украинские военные забросали изуродованные ими тела мирных жителей гранатами.