Донецк, 21 января, 2025, 10:35 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России полностью зачистили все подвалы и цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР), который ранее был ими освобождён. Об этом 21 января сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе группировки «Юг» с позывным Чукча.

Алексей Коновалов/ТАСС

Как отметил разведчик, военные 98-й дивизии российских Воздушно-десантных войск полностью освободили территорию огнеупорного комбината в Часовом Яре.

«Начатый ими в период новогодних праздников штурм этого ключевого городского укрепления полностью завершён, 17 января голубые береты в ходе ожесточённых боев отбили у врага последние цеха, перейдя к зачистке подвальных помещений, которая на сегодняшний день также завершена», — привёл его слова ТАСС.

Чукча добавил, что в данный момент российские десантники развивают свой успех и ведут наступательные действия в жилых микрорайонах к юго-западу от территории комбината.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы ДНР Игорь Кимаковский 14 января рассказал о вытестнении российскими военными украинских бойцов с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре. По его словам, в результате противник отступил в район частной застройки к югу и западу от предприятия.

Чукча 10 января сообщил о вхождении военных армии России в третий и четвертый цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре. Он добавил, что в Северном микрорайоне города идут ожесточённые бои и противник продолжает удерживать там несколько улиц и ближайшие лесопосадки.

Начальник оперативного штаба разведцентра также отметил, что российские войска взяли под огневой контроль основные пути подвоза боеприпасов для украинских формирований в Часовом Яре.