Вашингтон, 21 января, 2025, 10:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в размере не менее 100%.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Мы введём пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США. Вам же известно, что такое БРИКС, верно? Вы знаете», — произнёс он 20 января на встрече с журналистами в Белом доме.

Американский лидер подчеркнул, что его заявление не является угрозой, так как уже озвучивалось ранее. Государства — члены БРИКС не оставили Соединённым Штатам выбора, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре прошлого года Трамп заявил о намерении ввести торговые пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС в случае создания государствами объединения новой валюты либо в случае отказа от доллара. По его словам, странам БРИКС придётся распрощаться с идеей продаж «замечательной американской экономике» при попытке заменить доллар для международной торговли.

Президент России Владимир Путин напомнил, что за период отсутствия Трампа в Белом доме позиции доллара были сильно подорваны. Российский лидер указал, что значимость американской валюты в мировой экономике продолжает сокращаться. Кроме того, президент добавил, что ни у кого нет возможностей запретить использование новых технологий и инструментов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что процесс перехода на национальные валюты, который идёт по всему миру, усилится, если США будут принуждать страны пользоваться долларом.