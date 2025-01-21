Казань, 21 января, 2025, 10:19 — ИА Регнум. Малолетний ребёнок скончался в одной из частных медицинских клиник Казани. Об этом 21 января сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«Прокуратура Ново-Савиновского района г. Казани организовала проверку после смерти малолетнего ребёнка в одной из частных медицинских клиник Казани», — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки установят все обстоятельства трагического инцидента, а также оценят соблюдение требований законодательства об охране здоровья россиян. По итогам проверочных мероприятий будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

По данным Telegram-канала SHOT, ребёнок умер на приёме у остеопата, когда врач начал работать с маленьким пациентом.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря 2024 года умерла девочка, которую долгое время не могли перевезти в областную больницу в Ростове-на-Дону из-за отсутствия реанимобиля с аппаратом искусственного сердца. Отмечалось, что ребёнок скончался из-за отёка мозга.

Девочку удалось доставить в больницу после публикации ИА Регнум и обращения в Совет по правам человека, где её сразу поместили в реанимационное отделение. Там она умерла, не приходя в сознание.