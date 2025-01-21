Иркутск, 21 января, 2025, 10:16 — ИА Регнум. Врачи провели в Иркутске операцию 17-летнему подростку, у которого в груди в новогоднюю ночь взорвалась петарда. Об этом 21 января сообщила пресс-служба Иркутской Ивано-матрёнинской детской клинической больницы.

Alena Kalita/Global Look Press

Уточняется, что молодой человек с друзьями решил взорвать петарду, он также устанавливал с ними пиротехнику. Это происходило не на открытом пространстве.

После взрыва подросток почувствовал сильную боль в груди и упал. Рентгеновский снимок показал, что петарда разрушила пациенту ребро. В ходе операции медиками были удалены из грудной клетки фрагменты инородных тел и установлен плевральный дренаж.

«Получается, что инородное тело, попавшее в ребёнка, и нанесло травму, и само же тампонировало рану, остановило кровотечение и не давало попасть атмосферному воздуху в плевральную полость», — заявил хирург отделения хирургии № 4 Сергей Мороз, слова которого приведены в Telegram-канале больницы.

Врач уточнил, что сила заряда петарды позволила ей мгновенно пробить зимнюю куртку и кожу, из-за чего она разорвалась в груди молодого человека. После операции подросток в течение 10 дней находился в реанимации. Затем его перевели в хирургическое отделение.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января в подмосковном Ногинске 11-летнему мальчику фейерверком оторвало фаланги двух пальцев. Он нашёл на улице брошенный салют и решил его запустить. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

В Нижнем Новгороде 29 декабря 2024 года 13-летний мальчик, сидя с друзьями на фуд-корте в торговом центре, достал петарду и поджёг её. Пиротехническое изделие взорвалось у него в руке, из-за чего у подростка была травмирована кисть.