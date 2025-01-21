Турция, 21 января, 2025, 10:08 — ИА Регнум. До 10 человек увеличилось количество погибших в результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Турции. Об этом 21 января сообщил TRT Haber.

AP/TASS

В результате ЧП пострадали 32 человека. Борьба с огнём, вспыхнувшим ночью в отеле, продолжается. Возгорание ликвидирует большое количество пожарных расчётов. К тушению привлечены вертолёты.

Как уточнил губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын, в отеле на момент пожара находились 234 постояльца. Возгорание началось на этаже, на котором находился ресторан. По словам Айдына, люди погибли, прыгая с большой высоты из-за начавшеся паники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3942601" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Крупный пожар произошел в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции

По данным местных властей, всех постояльцев гостиницы эвакуировали. Также проведена эвакуация из соседнего отеля.

«Пожар в значительной степени локализован. Главный прокурор также начал разбирательство», — заявил Айдын.

Как сообщало ИА Регнум, в районе трёх часов ночи в Карталкае в одной из гостиниц вспыхнул пожар. Возгорание началось на крыше отеля и затем охватило здание. Причины возникновения пожара выясняются.

Местные власти сообщили, что все погибшие являются гражданами Турции. В ликвидации пожара задействованы сотни сотрудников экстренных служб.