Курск, 21 января, 2025, 09:48 — ИА Регнум. Боевики украинских формирований расстреляли беременную женщину на трассе в приграничных районах Курской области. Об этом 21 января рассказала представителю военного следственного управления СК РФ жительница Суджанского района, который находится в курском приграничье.

Sergii Kharchenko/Global Look Press

«Женщину беременную расстреляли. Это по трассе, в районе Куриловки. Там страшно было. По сёлам там вообще страсти творились», — процитировал её ТАСС.

Жительница Суджанского района уточнила, что бойцы украинских формирований также разграбили дома местных жителей и, по некоторой информации, увели из нескольких интернатов детей.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января стало известно, что украинские боевики расстреляли супружескую пару в посёлке Шевченко под Красноармейском в Донецкой Народной Республике. Соседи похоронили погибших во дворе их собственного дома.

Пленный боец украинской армии Владимир Самороченко 5 января рассказал, что командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) дало своим подчинённым инструкции расстреливать мирных жителей.

Представители подпольной организации «Дозор» 2 января рассказали, что украинские боевики при отступлении из прифронтовых зон закидывают гранатами подвалы с мирными жителями и расстреливают их. Отмечалось, что назначенные киевским режимом власти проводят насильственную эвакуацию населения из таких районов.