Вашингтон, 21 января, 2025, 09:46 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент страны Дональд Трамп намерен добиться прекращения вооружённого конфликта на Украине. При этом он не уточнил, в какие сроки, сообщил телеканал CNN.

Stefani Reynolds/Global Look Press Госсекретарь США Марко Рубио

Рубио после слушаний в Сенате, в ходе которых его утвердили в качестве госсекретаря, отметил, что Трамп стремится к завершению украинского конфликта.

«Вы видели, о чём говорил президент, он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет сложно», — заявил Рубио.

По его словам, основным приоритетом политики Трампа будет прекращение огня на Украине. Это «произойдёт почти немедленно», отметил американский дипломат, добавив, что «фактически часть этой работы уже началась? и можно надеяться, что некоторые подготовительные работы уже сделаны».

Также Рубио заявил, что прекращение конфликта между двумя сторонами всегда сопряжено с тем, что каждой стороне приходится «сдавать что-нибудь».

«Не будем забегать вперёд, говоря о переговорах, это — переговоры на таком уровне, с такими ставками, что лучше всего вести их с помощью дипломатии, а не на публичных форумах», — отметил Рубио.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что итогом переговоров по урегулированию конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не кратковременное перемирие. Он подчеркнул, что Москва готова вести диалог по Украине с новым руководством США. Чтобы наступил долгосрочный мир, причины, которые привели к кризису на Украине, должны быть устранены, отметил президент.