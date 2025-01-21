Берлин, 21 января, 2025, 09:33 — ИА Регнум. Властям ФРГ для возвращения конкурентоспособных цен на энергоносители необходимо возобновить работу газопровода «Северный поток» («СП») и ввоз нефти из России на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведте. Такое мнение 21 января высказала депутат бундестага Севим Дагделен.

Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Немецкий депутат прокомментировала статью издания Berliner Zeitung о том, что санкции против России бьют по экономике ФРГ и работники нефтеперерабатывающего завода в Шведте из-за этого могут лишиться своих рабочих мест.

По словам Дагделен, в существующей сегодня ситуации саморазрушительные антироссийские санкции будут ужесточаться и на этом фоне будет организован экономический спад Германии.

«Безумие должно быть остановлено. Наконец, нам снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители благодаря открытию «Северного потока — 2» и импорту российской нефти для нефтеперерабатывающего завода Шведт», — написала она в соцсети X (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 5 января профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Берлин продолжает через посредников покупать российские энергоресурсы. Эксперт уточнил, что санкции против России приносят пользу США и наносят вред европейским странам.

Немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на данные министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии 3 января написал, что экспорт российского урана в ФРГ в 2024 году вырос почти на 70%.

Президент России Владимир Путин в сентябре предложил правительству страны подумать над ограничением экспорта стратегического сырья, включая уран, титан и никель. Глава государства отметил, что это будет ответом на запрет Запада поставлять ряд товаров в РФ.