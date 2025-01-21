Вашингтон, 21 января, 2025, 09:21 — ИА Регнум. Указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США подписал президент страны Дональд Трамп. Об этом 21 января сообщило агентство Associated Press.

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В документе отмечается, что сегодняшний масштаб оказываемой США иностранной помощи не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всем мире».

В связи с этим Трамп заявил, что «никакая дальнейшая иностранная помощь США не должна предоставляться» в том случае, когда это «не полностью соответствует внешней политике президента Соединённых Штатов».

Указ оставляет за госсекретарём США Марко Рубио или назначенным им лицом право принимать решения о помощи другим странам по согласованию с административно-бюджетным управлением. Государственный департамент и Агентство США по международному развитию являются основными агентствами, которые осуществляют надзор за иностранной помощью.

Рубио в начале января заявил на слушаниях по его утверждению в комитете Сената по международным отношениям, что каждый доллар, затраченный США, каждая программа, которую финансирует Вашингтон, и каждый политический шаг страны должны быть обоснованы ответом на три простых вопроса: «Делает ли это Америку безопаснее? Делает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более процветающей?».

Как сообщало ИА Регнум, британское издание Daily Mail 20 января проинформировало о планах Трампа в день инаугурации подписать указ, запрещающий помощь другим государствам в случае, если она противоречит стратегическим интересам США. По данным чиновников из администрации нового президента США, в частности, прекратится финансирование Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ.