Вашингтон, 21 января, 2025, 09:03 — ИА Регнум. США потратили на Украину на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО, которым теперь придётся увеличить свои расходы на эти цели. Об этом вечером 20 января заявил журналистам новый американский президент Дональд Трамп.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам Трампа, такая ситуация является смешной, так как украинский конфликт больше влияет на другие страны НАТО, нежели на находящиеся за океаном США.

«НАТО нужно платить больше средств… и им придётся сравнять счёт», — отметил он, вновь уточнив, что США потратили на поддержку Киева на $200 млрд больше, чем другие члены НАТО.

Новый глава Белого дома также заявил, что Вашингтон хочет завершить конфликт на Украине и постарается сделать это как можно быстрее.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп прокомментировал своё обещание завершить украинский конфликт за сутки после своего вступления в должность президента США. По утверждению американского лидера, у него ещё есть полдня на то, чтобы это сделать.

Новый глава Белого дома также указал на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы настроен на «заключение сделки» с Россией. Трамп добавил, что надеется на то, что президент России Владимир Путин тоже будет готов к такой сделке.

При этом он отметил, что встретится с российским лидером, однако не указал конкретной даты. По словам Трампа, сроки урегулирования украинского конфликта станут ему понятны после разговора с президентом России.

Российский лидер 20 Января поздравил Трампа со вступлением в должность. Глава государства отметил, что Москва видит заявления нового главы Белого дома и его команды о желании восстановить прямые контакты двух стран, которые прервались по вине уходящей администрации президента США Джо Байдена.