Дублин, 21 января, 2025, 08:50 — ИА Регнум. Ирландский журналист Чей Боуз считает, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, написавшая, что с нетерпением ожидает совместной работы с администрацией нового президента США Дональда Трампа, в действительности презирает главу Белого дома.

White House/Global Look Press Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп

По мнению Боуза, такого рода слова фон дер Ляйен не являются искренними.

«Хватит врать. Ты и все остальные в брюссельском Четвёртом рейхе, безусловно, презираете Трампа и [американского предпринимателя и мультимиллиардера Илона] Маска», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель ЕК Паула Пинью 20 января заявила, что фон дер Ляйен пытается поскорее согласовать встречу с новым президентом США. При этом она признала, что пока конкретной даты такой встречи нет.

Пинью 10 января сообщила, что председателя ЕК не пригласили на церемонию инаугурации Трампа. При этом накануне агентство Bloomberg написало о желании фон дер Ляйен встретиться с новым главой Белого дома до его инаугурации.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 10 января прокомментировал сообщения о том, что главу киевского режима Владимира Зеленского и фон дер Ляйен не пригласили на инаугурацию нового президента США. По его словам, таким образом Трамп «указывает на место» Брюсселю и Киеву, устанавливая приоритеты внешней политики страны.