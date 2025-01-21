Белгород, 21 января, 2025, 08:52 — ИА Регнум. Двое мирных жителей получили ранения в результате удара, нанесённого украинским дроном по движущемуся автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил 21 января губернатор Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Удар ВСУ нанесли на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное.

«Ранены двое: мужчина в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями ног и его супруга, получившая осколочное ранение руки», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Пострадавших доставили в районную Октябрьскую больницу попутным транспортом. Раненым оказали первую медицинскую помощь и направили в городскую больницу №2 Белгорода, сообщил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны в ночь на 21 января сбили над РФ 55 дронов ВСУ. Над Брянской областью уничтожено 22 БПЛА.

В начале января двое мирных жителей получили ранения в городе Шебекино в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю. Минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения получили мужчина и женщина.